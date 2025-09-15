Каким будет размер прожиточного минимума в 2026 году?
В 2026 году прожиточный минимум на одного человека составит 3209 гривен, сообщает 24 Канал.
Напомним, что к уровню прожиточного минимума привязан ряд социальных выплат, в частности:
- минимальная и максимальная пенсия (1 и 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц);
- базовая налоговая социальная льгота, что составляет половину прожиточного минимума;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство – 2,5 прожиточного минимума;
- помощь одиноким матерями – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.
Обратите внимание! Прожиточный минимум разный для разных категорий населения: взрослых, детей и нетрудоспособных. Почему так? Потому что расходы на эти категории различаются. Также к показателю прожиточного минимума привязан размер алиментов на ребенка.
Размер прожиточного минимума в Бюджетной декларации
У Бюджетной декларации 2026-2028 годы правительство отмечает, что размер прожиточного минимума является одним из ключевых показателей, что влияет на расчет расходов и социальных пособий. Поэтому к 2028 году он вырастет до 3 667 гривен.
- В 2026 году прожиточный минимум будет на уровне 3 288 гривен.
- В 2027 году – 3 482 гривны.
- В 2028 году – 3 667 гривен.