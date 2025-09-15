Каким будет размер прожиточного минимума в 2026 году?

В 2026 году прожиточный минимум на одного человека составит 3209 гривен, сообщает 24 Канал.

Напомним, что к уровню прожиточного минимума привязан ряд социальных выплат, в частности:

минимальная и максимальная пенсия (1 и 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц);

базовая налоговая социальная льгота, что составляет половину прожиточного минимума;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство – 2,5 прожиточного минимума;

помощь одиноким матерями – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Обратите внимание! Прожиточный минимум разный для разных категорий населения: взрослых, детей и нетрудоспособных. Почему так? Потому что расходы на эти категории различаются. Также к показателю прожиточного минимума привязан размер алиментов на ребенка.

Размер прожиточного минимума в Бюджетной декларации

У Бюджетной декларации 2026-2028 годы правительство отмечает, что размер прожиточного минимума является одним из ключевых показателей, что влияет на расчет расходов и социальных пособий. Поэтому к 2028 году он вырастет до 3 667 гривен.