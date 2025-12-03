Может ли пенсионер в Украине открыть ФЛП?
То есть человек пенсионного возраста может быть ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию "Шатило и Партнеры".
Так, пенсионер может зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) без ограничений. Законодательство Украины позволяет лицам пенсионного возраста заниматься предпринимательской деятельностью,
В то же время "обычную пенсию", то есть пенсию по возрасту или пенсию за выслугу лет – не отменяют независимо от статуса ФЛП.
Однако для того, чтобы избежать проблем, эксперты советуют уточнить свой статус в Пенсионном фонде. Это следует сделать перед регистрацией ФЛП.
Влияет ли ФЛП на получение субсидии?
Регистрация ФЛП действительно может повлиять на право получения субсидии. Дело в том, что доход предпринимателя учитывается при ее назначении.
Поэтому рекомендуют знать такие основные моменты:
- Если ФЛП находится на упрощенной системе, то доходом считается минимальная сумма ЕСВ, умноженная на 2.
- Если ФЛП на общей системе – учитывается чистая прибыль.
- Если после открытия ФЛП общий доход семьи превысит допустимый уровень, то субсидию могут отменить или пересмотреть ее размер.
Обратите внимание! Перед открытием ФЛП следует оценить влияние на социальные выплаты и проконсультироваться в соответствующих службах.
Должны ли пенсионеры платить налоги?
Пенсионеры в Украине должны платить налоги. Об этом сообщает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Налоговые обязательства пенсионеров, работающих, сейчас такие:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;
- военный сбор (ВС) – 5%.
Напомним! НДФЛ высчитывается из большинства доходов украинцев: премий, стипендий, выплат и тому подобное.
Какие преимущества имеют работающие пенсионеры?
- За каждый дополнительный год работы работающий пенсионер получит 1% надбавки к пенсии. Однако не более 1% минимальной пенсии по возрасту).
- В 2025 году это более 23 гривен за каждый год сверх установленного стажа.