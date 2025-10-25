Могут ли уволить пенсионера без его согласия?

В Украине закон защищает право людей старшего возраста оставаться на работе: работодатель не имеет права уволить работника только из-за возраста. Трудовой договор может быть прекращен только на законных основаниях, пишет 24 Канал со ссылкой на Госслужбу.

Но главное преимущество это то, что работающие пенсионеры получают большие выплаты. Те, кто продолжает работать после выхода на пенсию, имеют право на перерасчет выплат через два года.

Заметьте! Только если после назначения пенсии человек отработал не менее 24 месяцев, государство увеличивает ее размер.

Сколько доплачивают работающим пенсионерам?

Как объяснили в Пенсионном фонде, за каждый дополнительный год работы добавляет 1% надбавки к пенсии (но не более 1% минимальной пенсии по возрасту). В 2025 году это более 23 гривны за каждый год сверх установленного стажа.

Например, если у вас есть 10 лет сверхурочного стажа, вы можете получить более 2300 гривен прибавки к пенсии.

Что еще известно о доплатах пенсионерам?