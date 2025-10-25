Чи можуть звільнити пенсіонера без його згоди?

В Україні закон захищає право людей старшого віку залишатись на роботі: роботодавець не має права звільнити працівника лише через вік. Трудовий договір може бути припинений лише на законних підставах, пише 24 Канал з посиланням на Держслужбу.

Цікаво Пенсії за інвалідністю: які виплати можна отримувати в Україні

Та головна перевага це те, що працюючі пенсіонери отримують більші виплати. Ті, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, мають право на перерахунок виплат через два роки.

Зауважте! Тільки якщо після призначення пенсії людина відпрацювала не менше 24 місяців, держава збільшує її розмір.

Скільки доплачують працюючим пенсіонерам?

Як пояснили у Пенсійному фонді, за кожен додатковий рік роботи додає 1% надбавки до пенсії (але не більше 1% мінімальної пенсії за віком). У 2025 році це понад 23 гривні за кожен рік понад встановлений стаж.

Наприклад, якщо у вас є 10 років понаднормового стажу, ви можете отримати понад 2300 гривень надбавки до пенсії.

Що ще відомо про доплати пенсіонерам?