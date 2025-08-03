Хто отримає надбавки до пенсії у серпні?
Надбавки та доплати передбачені для осіб похилого віку, одиноких пенсіонерів, почесних донорів, постраждалих від аварії на ЧАЕС, а також тих, хто утримує дітей. Крім того, держава виплатить разову допомогу до Дня Незалежності, повідомляє 24 Канал.
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Вікові надбавки: кому і скільки
Пенсіонери, яким у серпні виповниться 70, 75 або 80 років, отримають щомісячну вікову доплату. Умовою для нарахування є основна пенсія, що не перевищує 10 340,35 гривні.
Розміри доплат:
- від 70 до 75 років – до 300 гривень;
- від 75 до 80 років – до 456 гривень;
- від 80 років і старше – до 570 гривень.
Підтримка для самотніх пенсіонерів 80+
Пенсіонери віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійного догляду, мають право на щомісячну доплату – 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних, що у 2025 році становить 944 гривні.
Виплата надається, якщо одночасно виконано такі умови:
- пенсіонер проживає сам;
- досяг 80-річного віку;
- має медичний висновок про потребу в догляді;
- отримує пенсію за віком (без інвалідності).
Доплата на дітей
Пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на щомісячну доплату 150 гривень за кожну дитину. Обов’язкові умови:
- пенсія призначена за віком, інвалідністю або за вислугу років;
- пенсіонер не працює та не є ФОПом;
- дитина не досягла 18 років.
Однак у разі працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності доплата припиняється.
Чорнобильські доплати
Пенсіонери, які до 1 січня 1993 року проживали у зонах обов’язкового або добровільного відселення, а також особи зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, мають право на щомісячну доплату. Її розмір: один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто 2 361 гривні.
Доплата почесним донорам
Особи, яким присвоєно звання "Почесний донор України", отримують 10% прожиткового мінімуму для непрацездатних: у 2025 році це 292 гривні щомісяця.
Разова виплата до Дня Незалежності
До 24 серпня деякі категорії пенсіонерів отримають разову допомогу – від 450 до 3 100 гривень. Автоматично кошти нарахують тим, хто вже перебуває на обліку в Пенсійному фонді або отримує довічне грошове забезпечення.
Важливо! Ті, хто ще не зареєстрований у ПФУ, повинні особисто звернутися до територіального управління з відповідним пакетом документів.