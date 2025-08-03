Хто отримає надбавки до пенсії у серпні?

Надбавки та доплати передбачені для осіб похилого віку, одиноких пенсіонерів, почесних донорів, постраждалих від аварії на ЧАЕС, а також тих, хто утримує дітей. Крім того, держава виплатить разову допомогу до Дня Незалежності, повідомляє 24 Канал.

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Вікові надбавки: кому і скільки

Пенсіонери, яким у серпні виповниться 70, 75 або 80 років, отримають щомісячну вікову доплату. Умовою для нарахування є основна пенсія, що не перевищує 10 340,35 гривні.

Розміри доплат:

від 70 до 75 років – до 300 гривень;

від 75 до 80 років – до 456 гривень;

від 80 років і старше – до 570 гривень.

Підтримка для самотніх пенсіонерів 80+

Пенсіонери віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійного догляду, мають право на щомісячну доплату – 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних, що у 2025 році становить 944 гривні.

Виплата надається, якщо одночасно виконано такі умови:

пенсіонер проживає сам;

досяг 80-річного віку;

має медичний висновок про потребу в догляді;

отримує пенсію за віком (без інвалідності).

Доплата на дітей

Пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на щомісячну доплату 150 гривень за кожну дитину. Обов’язкові умови:

пенсія призначена за віком, інвалідністю або за вислугу років;

пенсіонер не працює та не є ФОПом;

дитина не досягла 18 років.

Однак у разі працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності доплата припиняється.

Чорнобильські доплати

Пенсіонери, які до 1 січня 1993 року проживали у зонах обов’язкового або добровільного відселення, а також особи зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, мають право на щомісячну доплату. Її розмір: один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто 2 361 гривні.

Доплата почесним донорам

Особи, яким присвоєно звання "Почесний донор України", отримують 10% прожиткового мінімуму для непрацездатних: у 2025 році це 292 гривні щомісяця.

Разова виплата до Дня Незалежності

До 24 серпня деякі категорії пенсіонерів отримають разову допомогу – від 450 до 3 100 гривень. Автоматично кошти нарахують тим, хто вже перебуває на обліку в Пенсійному фонді або отримує довічне грошове забезпечення.

Важливо! Ті, хто ще не зареєстрований у ПФУ, повинні особисто звернутися до територіального управління з відповідним пакетом документів.