Чи зростуть пенсії осіб з інвалідністю у серпні?
Попри сподівання багатьох, у серпні 2025 року підвищення пенсій за інвалідністю не передбачене, повідомляє 24 Канал.
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Водночас пенсійний експерт Сергій Коробкін поясним, що мінімальна пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум. На 2025 рік це 2361 гривня для ІІІ групи, а для І групи – не менше ніж 3 323 гривні.
Тобто, самі виплати розраховуються у 2025 році наступним чином:
- I група отримує 100% пенсії за віком;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ група – 50%
Хто може отримати пенсію за інвалідністю у 2025 році
Пенсію призначають особам, які повністю або частково втратили працездатність. Головна умова це наявність страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку, коли встановлено інвалідність.