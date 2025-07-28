Яка пенсійна виплата, якщо маєш 41 рік стажу?

Цьогоріч 41 року стажу достатньо, аби піти на заслужений відпочинок, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

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При визначенні пенсії важливим є дохід, який мала особа. Проведемо розрахунки з урахуванням зарплати 10 тисяч гривень.

Якщо особа вирішила піти на заслужений відпочинок у 60 років, при вказаних даних, пенсія буде орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії при повному стажі та зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки можна отримати дещо вищу виплату. При наявності 41 року стажу, зарплаті 10 тисяч гривень у такому віці пенсія буде орієнтовно – 5,4 тисячі гривень.



Як на пенсію впливає великий стаж / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше вийти на пенсію у 65 років. Адже, в такому випадку, виплата складатиме уже орієнтовно – 6 тисяч гривень.



Чи вплине вік виходу на заслужений відпочинок на розмір пенсії/ Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах. Розрахунки відбувались через пенсійний калькулятор.