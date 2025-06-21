Коли в Україні можна вийти на пенсію

До 2028 року в Україні щороку вимоги до стажу підвищуються. Наприклад, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році доведеться мати щонайменше 33 роки стажу, у 2027 році – 34 роки, а у 2028 році – вже 35 років, передає 24 Канал.

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Втім для деяких категорій українців все ж існують виключення, коли вийти на пенсію за віком можна й до 60 років, повідомляє ПФУ.

Якщо особу будо звільнено з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації праці, а саме скорочення, ліквідація, реорганізація чи банкрутство,

І особа відповідала під час цього таким вимогам, як-от: до досягнення пенсійного віку залишалося не більше аніж півтора року, було набуто щонайменше 35 років стажу (для чоловіків) й 30 років (для жінок), а ще людина зареєструвалася в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення, то вихід на пенсію передбачено швидше.

Які документи потрібно подати на достроковий вихід на пенсію

Якщо людина відповідає вимогам, які були перераховані вище, то їй насамперед потрібно звернутися до центру зайнятості й подати заяву про клопотання до ПФУ й про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

Не раніше, аніж протягом наступного дня після припинення реєстрації людини як безробітної потрібно подати заяву до ПФУ: