Хто може отримати тринадцяту пенсію

Вона виплачується членам сім’ї померлого, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, зокрема й непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, включно по місяць смерті, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Подати заяву на недоотриману пенсію можна у сервісних центрах органів ПФУ або дистанційно. Разом із заявою до Фонду надається:

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку;

паспорт;

інші документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні,

– наголосили у ПФУ.

Що робити, якщо пенсія увійшла до складу спадщини? Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то для її одержання додається ще й свідоцтво про право на спадщину. . Однак це не стосується пенсій, призначених відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не включаються до складу спадщини й виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.

Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду. Кошти мають зарахувати на поточний банківський рахунок заявника.

Але якщо в одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": Це робиться у будь-якому відділенні Ощадбанку. Однак необхідно показати паспорт та ідентифікаційний код.

Важливо! Днем звернення вважається день прийняття органом ПФУ заяви, або ж дата її реєстрації.