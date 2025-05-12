Яка буде сума допомоги
Сума компенсації залежить від того, чи був померлий пенсіонером за віком або військовослужбовцем, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Якщо пенсіонер отримував виплати за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", його родичі можуть отримати допомогу на поховання в розмірі двох місячних пенсій, нарахованих на момент смерті.
У разі, якщо пенсія була призначена згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", родина має право на суму, що дорівнює трьом місячним пенсіям, але не менше за п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб – у 2025 році це щонайменше 13 420 гривень.
Важливо! Якщо людина перебувала на повному державному утриманні, а поховання було проведене коштом держави, родичам виплата не надається.
Які документи потрібні для отримання допомоги
Щоб оформити грошову допомогу, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України та надати такі документи:
паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається;
заповнену заяву на отримання виплати (оформлюється під час звернення);
витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку, що підтверджує факт смерті;
свідоцтво про смерть.