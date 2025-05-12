Яка буде сума допомоги

Сума компенсації залежить від того, чи був померлий пенсіонером за віком або військовослужбовцем, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Виплати до Дня Незалежності: кому потрібно звернутися із заявою

Якщо пенсіонер отримував виплати за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", його родичі можуть отримати допомогу на поховання в розмірі двох місячних пенсій, нарахованих на момент смерті.

У разі, якщо пенсія була призначена згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", родина має право на суму, що дорівнює трьом місячним пенсіям, але не менше за п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб – у 2025 році це щонайменше 13 420 гривень.

Важливо! Якщо людина перебувала на повному державному утриманні, а поховання було проведене коштом держави, родичам виплата не надається.

Які документи потрібні для отримання допомоги

Щоб оформити грошову допомогу, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України та надати такі документи: