Какая будет сумма помощи

Сумма компенсации зависит от того, был ли умерший пенсионером по возрасту или военнослужащим, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если пенсионер получал выплаты по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", его родственники могут получить пособие на погребение в размере двух месячных пенсий, начисленных на момент смерти.

В случае, если пенсия была назначена согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", семья имеет право на сумму, равную трем месячным пенсиям, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в 2025 году это не менее 13 420 гривен.

Важно! Если человек находился на полном государственном содержании, а погребение было проведено за счет государства, родственникам выплата не предоставляется.

Какие документы нужны для получения помощи

Чтобы оформить денежную помощь, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы: