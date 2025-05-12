Какая будет сумма помощи
Сумма компенсации зависит от того, был ли умерший пенсионером по возрасту или военнослужащим, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Если пенсионер получал выплаты по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", его родственники могут получить пособие на погребение в размере двух месячных пенсий, начисленных на момент смерти.
В случае, если пенсия была назначена согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", семья имеет право на сумму, равную трем месячным пенсиям, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в 2025 году это не менее 13 420 гривен.
Важно! Если человек находился на полном государственном содержании, а погребение было проведено за счет государства, родственникам выплата не предоставляется.
Какие документы нужны для получения помощи
Чтобы оформить денежную помощь, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:
паспорт и идентификационный код лица, которое обращается;
заполненное заявление на получение выплаты (оформляется при обращении);
выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку, подтверждающую факт смерти;
свидетельство о смерти.