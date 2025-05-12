Кто получит выплаты ко Дню Независимости
Денежная помощь предусмотрена ветеранам, пенсионерам и другим категориям украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Как будут выплачивать деньги:
- Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату
Денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией. Для проведения такой выплаты пенсионерам дополнительно обращаться не нужно.
- Ветеранам войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами
Средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают, на основании поданных работодателями заявок. Убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны.
- Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу и не работает
Для получения помощи ко Дню Независимости нужно обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении указываются реквизиты паспорта, идентификационный код и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение денежной выплаты.
Как подать заявление
- Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или ЦНАП по зарегистрированному месту жительства (пребывания);
- По почте – в адрес территориального органа ПФУ;
- Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи.
Важно! Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.