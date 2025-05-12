Хто отримає виплати до Дня Незалежності

Грошова допомога передбачена ветеранам, пенсіонерам та іншим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як виплачуватимуть гроші:

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату

Грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять службу чи працюють та не є пенсіонерами

Кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок. Переконайтеся, що роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу й не працює

Для отримання допомоги до Дня Незалежності потрібно звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві зазначаються реквізити паспорта, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

Як подати заяву

Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ чи ЦНАПу за зареєстрованим місцем проживання (перебування);

Поштою – на адресу територіального органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Важливо! Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.