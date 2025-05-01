Хто з людей з інвалідністю може отримати виплати
Разова грошова допомога виплачуватиметься до 24 серпня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
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Так грошова допомога передбачається й для особі, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
- І група – 3 100 гривень;
- II група – 2 900 гривень;
- III група – 2 700 гривень.
Нагадаємо! Розміри виплат цьогоріч варіюються в межах 450 - 3 100 гривень, як це і було торік.