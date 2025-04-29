Кому передбачені виплати до Дня Незалежності

Кабмін станом на 29 квітня затвердив розміри виплат до Дня Незалежності у 2025 році, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

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Разова грошова виплата виплачуватиметься до 24 серпня 2025 року, а поширюватиметься вона на осіб, які підлягають закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Зверніть увагу! Розміри виплат цьогоріч варіюються в межах 450 – 3 100 гривень, як і торік.

Виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни

  • І група інвалідності – 3 100 гривень,
  • II групи інвалідності – 2 900 гривень,
  • ІII групи інвалідності – 2 700 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності

  • Виплата становить 1 000 гривень.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною

Для таких осіб передбачена разова грошова виплата у розмірі 3 100 гривень.

Члени родин загиблих захисників, вдівці/вдови померлих учасників бойових дій

Грошова допомога у суму 650 гривень.

Учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів

Сума разової виплати складає 450 гривень.

Як здійснюватимуться виплати

Ще торік в ПФУ описали механізм виплати допомоги до Дня Незалежності, який не змінювався за останні роки:

  • Пенсіонерам, які мають право на виплату, додатково звертатися до ПФУ не потрібно, адже грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією,
  • Ветеранам війни, які проходять службу або ж працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу або ж працюють, на підставі поданих заявок, в тому числі через вебпортал електронних послуг ПФУ.
  • Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу і не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву у довільній формі. Цю виплату буде проведено за місцем проживання особи на поточний рахунок в уповноваженому банку.