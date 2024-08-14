Хто отримає виплату до Дня Незалежності
Частина українців зможе отримати спеціальні виплати до Дня Незалежності. Це альтернатива допомозі, яка раніше надавалася до 9 травня.
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Виплати до Дня Незалежності цьогоріч варіюються в межах 450 – 3 100 гривень. Усе залежить від категорії до якої належить особа:
По 450 гривень отримають:
- Учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто або інших місць примусового утримання.
- Особи, які були примусово вивезені на роботи.
- Діти партизанів.
- Підпільники та інші учасники боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога.
По 650 гривень отримають:
- Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, чий статус встановлено відповідно до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.
- Дружини померлих осіб, які мали інвалідність внаслідок війни.
- Дружини померлих учасників бойових дій або учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних інвалідами через загальне захворювання або трудове каліцтво, які не одружилися повторно.
По 1 000 гривень отримають:
- Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності.
- Колишні неповнолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто або інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.
По 3 100 гривень отримають:
- Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.
- Особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.
- Колишні малолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто або інших місць примусового тримання (на момент ув'язнення їм не було 14 років).
- Визнані особи з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво або інші причини.