Частина українців зможе отримати спеціальні виплати до Дня Незалежності. Це альтернатива допомозі, яка раніше надавалася до 9 травня.

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Зверніть увагу! Пенсіонерам така надбавка додається автоматично до основного розміру пенсії.

Виплати до Дня Незалежності цьогоріч варіюються в межах 450 – 3 100 гривень. Усе залежить від категорії до якої належить особа:

По 450 гривень отримають:

Учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто або інших місць примусового утримання. Особи, які були примусово вивезені на роботи. Діти партизанів. Підпільники та інші учасники боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога.

По 650 гривень отримають:

Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, чий статус встановлено відповідно до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Дружини померлих осіб, які мали інвалідність внаслідок війни. Дружини померлих учасників бойових дій або учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних інвалідами через загальне захворювання або трудове каліцтво, які не одружилися повторно.

По 1 000 гривень отримають:

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності. Колишні неповнолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто або інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.

По 3 100 гривень отримають: