Нові цифрові документи для ПФУ

Відтепер, завдяки можливості наявності свідоцтва про народження та податкового номера в Дії, для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України не потрібно приносити з собою ці документи.

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Раніше впроваджений механізм використання документів з ресурсу Мінцифри тепер доповнено електронними копіями, які є аналогами паперових документів, такими як свідоцтво про народження та реєстраційний номер платника податків (РНОКПП).

Шеринг цифрових документів може бути корисний у таких ситуаціях:

  • Призначення чи перерахунок пенсій, субсидій, пільг та страхових виплат.
  • Отримання соціальних послуг.
  • Вирішення питань, що стосуються виплати призначених коштів, включаючи зміну способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійних виплат на нове місце проживання або поновлення пенсії.
  • Виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб.
  • Оформлення та отримання пенсійного посвідчення.
  • Отримання довідок (ОК-5, ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності та інших документів.
  • Оформлення допомоги на поховання.

Як скористатись шерингом

Щоб скористатися функцією шерингу документів, відкрийте цифрові документи у застосунку Дія, виберіть потрібний документ та натисніть на штрихкод. Продиктуйте працівнику сервісного центру 13-значний код і підтвердіть запит на передачу даних до Пенсійного фонду України через Дію.