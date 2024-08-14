Нові цифрові документи для ПФУ

Відтепер, завдяки можливості наявності свідоцтва про народження та податкового номера в Дії, для отримання послуг у сервісних центрах Пенсійного фонду України не потрібно приносити з собою ці документи.

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Раніше впроваджений механізм використання документів з ресурсу Мінцифри тепер доповнено електронними копіями, які є аналогами паперових документів, такими як свідоцтво про народження та реєстраційний номер платника податків (РНОКПП).

Цікаво! Пенсійний фонд України разом із Міністерством цифрової трансформації продовжать розширювати перелік документів у застосунку Дія, доступних для використання в обміні.

Шеринг цифрових документів може бути корисний у таких ситуаціях:

Призначення чи перерахунок пенсій, субсидій, пільг та страхових виплат.

Отримання соціальних послуг.

Вирішення питань, що стосуються виплати призначених коштів, включаючи зміну способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійних виплат на нове місце проживання або поновлення пенсії.

Виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб.

Оформлення та отримання пенсійного посвідчення.

Отримання довідок (ОК-5, ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності та інших документів.

Оформлення допомоги на поховання.