Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

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Що відомо про скасування бронювання з 1 квітня

Так, 1 квітня всі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня,

– вказав заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Окрім цього, з початку нового місяця відновлюється стандартний режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Як забронювати працівника за новими правилами: дивіться відео

У Мінекономіки нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.