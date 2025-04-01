Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

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Что известно об отмене бронирования с 1 апреля

Так, 1 апреля все бронирования, которые были оформлены по старым правилам, потеряют силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля,

– указал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Кроме этого, с начала нового месяца восстанавливается стандартный режим рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Бронирование будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

Как забронировать работника по новым правилам: смотрите видео

В Минэкономики напомнили, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно.