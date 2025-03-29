Также обновленный порядок предусматривает аннулирование старых отсрочек и оформление новых. 24 Канал рассказывает, как оформить бронирование и перебронирование работников по новым правилам.

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Сколько длится оформление перебронирования и бронирования

С 1 декабря 2024 года был обновлен порядок бронирования работников и определения критически важных предприятий.

Органы власти и администрации обязали принять новые отраслевые и региональные критерии критичности предприятий. Сами же компании могут бронировать своих работников исключительно через Дію.

Отсрочки от мобилизации, которые были выданы до 1 декабря 2024 года и оставались в силе на тот момент, сначала продлили до 28 февраля, а затем – до 31 марта 2025 года.

Стандартный срок бронирования в "Дії" – 72 часа для перевода забронированных работников на специальный воинский учет. Однако 18 января ввели механизм "быстрого бронирования" для критических предприятий, который позволял избежать этого срока.

Сначала он действовал до 1 марта, а позже был продлен до 1 апреля. С начала следующего месяца будет действовать стандартный срок – 72 часа, в течение которого работники в случае перебронирования не будут иметь отсрочки.

На какой срок дают бронирование

Отсрочки, оформлены по обновленному порядку №76 после 1 декабря 2024 года, имеют разную продолжительность в зависимости от статуса предприятия:

до 12 месяцев – работников предприятий, учреждений, организаций, которые признаны критически важными для экономики или жизнедеятельности в особый период, работники операторов противоминной деятельности;

на срок действия договора или контракта – работников предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ, спецучреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами;

на срок проведения мобилизации – работников и служащих органов госвласти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

Кроме порядка бронирования №76, действует еще один – №45, который касается определенных должностей и профессий в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы). Он для служебного пользования, его нет в открытом доступе.

У письме Минэкономики от 21 марта указано, что отсрочки по порядку №45 действуют на срок, на который они были предоставлены. Если они были оформлены до 1 декабря 2024 года, повторное бронирование работников не требуется.

В то же время начальник отдела воинского учета и бронирования сектора мобилизационно-оборонной работы Николаевского областного ТЦК и СП, подполковник Олег Чуб, в эфире телемарафона сообщил, что в порядке №45 произошли изменения.

Документальное оформление бронирования военнообязанных осуществляется только тогда, когда предприятие начало выполнять мобилизационное задание. То есть если предприятие не начало выполнение мобилизационного задания, документальное оформление бронирования не осуществляется и работники таких предприятий на специальный учет не переводятся,

– отметил Чуб.

Как предприятию оформить статус критического

С 1 декабря 2024 года предприятия могут бронировать и перебронировать своих работников исключительно через портал Дія. Чтобы получить статус критического для экономики, компания должна соответствовать двум обязательным критериям и по меньшей мере одному дополнительному из перечня, определенного порядком №76.

Обязательные критерии:

средняя зарплата на предприятии должна быть не ниже 20 000 грн (что составляет два с половиной размера минимальной зарплаты).

отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Сначала планировалось, что при определении средней зарплаты будет учитываться показатель за последний календарный квартал, однако с 5 марта ее рассчитывают за последний календарный месяц.

Минэкономики в своем письме рекомендует исчислять среднюю зарплату по следующей формуле: общую сумму начисленной заработной платы, выплаты за первые пять дней нетрудоспособности и пособие по временной нетрудоспособности следует разделить на количество застрахованных работников.

Требование относительно средней зарплаты в 20 000 грн за последний месяц не распространяется на:

государственных и коммунальных предприятий;

хозяйственных обществ, более 50% акций которых в государственной или коммунальной собственности, государственных и коммунальных хозяйственных обществ;

операторов газораспределительных систем, которые выполняют критически важные функции.

Критерии критичности предприятия на выбор:

уплата налогов в течение года на сумму более 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в инвалюте в течение года более 32 миллионов евро;

присутствие в перечне стратегических объектов госсобственности;

резидентство Дия. Сити;

мобильный оператор с чистым доходом более 200 миллионов гривен или оператор фиксированной связи с доходом более 20 миллионов гривен;

важное значение для экономики и потребностей тергромады – соответствие отраслевым или региональным критериям.

С 31 марта статус критически важного предприятия будет аннулирован, если он был оформлен по старым отраслевым или региональным критериям. В таком случае компании не смогут бронировать или перебронировать своих работников. Чтобы подтвердить этот статус, необходимо обратиться в соответствующее профильное министерство, государственный орган или областную администрацию, которые до 31 марта уже должны были обновить критерии.

Как объяснили в Минэкономики, чтобы получить статус критически важного предприятия, надо:

определить профильный орган, к которому относится;

подать туда документы – финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине;

подать заявку и ждать решения, которое по порядку должны принять в срок до 10 рабочих дней.

Если профильный орган одобрит заявку, предприятие будет внесено в единый перечень Минэкономики, что позволит бронировать работников.

После обновления данных предприятиям следует проверить, внесены ли актуальные реквизиты приказа о критическом статусе в соответствии с новыми критериями. Как объясняют в Дії, это можно сделать непосредственно на портале во время первого этапа оформления бронирования: в системе будут отображаться данные о компании и ее статус.

Как происходит перебронирование и бронирование в Дії

Поскольку до 31 марта будут действовать отсрочки, предоставленные по старым правилам, перед перебронированием их нужно сначала аннулировать. До 5 марта это можно было сделать только раз в месяц, но теперь процедура доступна каждые 5 дней. То есть критически важные предприятия могут перебронировать работников с такой же периодичностью.

Процесс аннулирования брони:

авторизоваться в Дії с электронной подписью юрлица;

подать заявление с данными работников, которым надо аннулировать бронь;

подписать заявление и ждать уведомления о статусе.

После аннуляции, надо бронировать работников снова.

Процедура бронирования:

авторизация на портале Дія с помощью подписи;

выбрать опцию "Подать заявление" в разделах "Бизнеса" и "Бронирование";

указать данные о работниках, которые подлежат бронированию;

проверить заявление и поставить электронную подпись.

Далее надо ждать обработки заявления. С 1 апреля срок перевода забронированных работников на специальный воинский учет составит 72 часа. Без учета этого срока будут переводить на спецучет забронированных в государственных органах, Национальной полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуре, БЭБ, ГСЧС, уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, органах правосудия, органах досудебного расследования и на штатных должностях патронатных служб.

Сколько работников можно забронировать

Всех военнообязанных можно забронировать, если они:

госчиновники категории "А";

штатные работники патронатных служб;

госчиновники категории "Б", которые временно исполняют обязанности по вакантной должности категории "А";

главы областных, районных советов, сельские, поселковые, городские головы;

конечные бенефициарные владельцы критических предприятия, которые не являются их работниками;

члены наблюдательных советов стратегических объектов с доходом или стоимостью чистых активов более 200 млн грн в год. Или если это особенно важное для экономики предприятие с активами более 2 млрд грн или доходом более 1,5 млрд грн;

работники критически важных предприятий в сфере ОПК по определению Минстратегпрома;

работники спецучреждений ООН, дипучреждений в Украине, представительств международных организаций, которые критически важны, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, созданных по международным договорам;

работники критически важных учреждений в составе которых есть штатные сборные команды из перечня Минмолодежьспорта;

работники критически важных учреждений ТЭК и их подрядчиков, которые работают на бесперебойную работу объединенной энергетической системы и ГТС из перечня Минэнерго;

работники коммуникационных критически важных предприятий и предприятий в сфере цифровизации, определенных Минцифры, состав аварийно-восстановительных бригад, которые восстанавливают коммуникации во время обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской;

строительные бригады провайдеров, которые устанавливают xPON-сети и запланировали строительства минимум на календарный год, операторов, которые строят энергоустойчивые сети на автодорогах и национальных дорогах. Эту категорию добавили с 6 марта;

протезисты-ортезисты, техники-протезисты-ортезисты, инженеры-технологи-протезисты, инженеры-протезисты, механики протезно-ортопедических изделий, если в течение последних трех месяцев выполняли не менее 50% нормы рабочего времени;

священники по перечню должностей, утвержденным Госслужбой по этнополитике и свободе совести. Этот пункт добавили 28 декабря прошлого года;

медики государственных и коммунальных медучреждений, учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, если это основная работа. Пункт действует с 18 января;

прокуроры САП. Пункт также действует с 18 января.

50% военнообязанных бронируют, если они:

госслужащие категорий "Б", "В";

правоохранители;

работники органов местного самоуправления;

работники критически важных предприятий;

работники постоянных представительств иностранных компаний и организаций (кроме иностранных медиа). В иностранных медиа, если количество военнообязанных менее 15, тогда бронируют всех, если более 15, тогда 15 военнообязанных и еще не более половины от количества, которая превышает 15 человек;

работников Общества Красного Креста Украины и других гуманитарных неправительственных учреждений, которые воплощают проекты за иностранные средства.

Заметим, что в отдельных случаях эту квоту можно увеличить. Однако кроме квот на бронирование, нужно также учитывать, каких именно работников следует включать в списки военнообязанных, чтобы учесть лимит, и кто из них подлежит бронированию.

Кого из работников можно забронировать

В списки военнообязанных не включают:

женщин, которые являются военнообязанными;

госчиновников категории "А";

штатных работников патронатных служб;

госслужащих категории "Б", временно исполняющих обязанности по вакантной должности категории "А";

глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов;

конечных бенефициарных владельцев критических предприятия, которые не являются их работниками;

Также в списки не включают:

призывников;

исключенных из воинского учета;

тех, то не подлежит призыву по мобилизации – имеет право на отсрочку по статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме того, с 5 марта в список военнообязанных должны добавлять тех работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года.

Бронированию подлежат военнообязанные, независимо от звания, возраста или военно-учетной специальности, даже если их специальность является дефицитной. Однако для этого необходимо выполнить определенные требования:

минимальная зарплата военнообязанного, что бронируется, должна составлять не менее 20 000 гривен в течение действия отсрочки. Подавая заявку через Дію, нужно подтвердить, что в дальнейшем зарплата будет оставаться на этом уровне;

для автоматического бронирования, а только такое предусмотрено, работник должен одновременно находиться на воинском учете, иметь уточненные персональные данные, даже если их обновлено несвоевременно, быть в трудовых отношениях (по контракту или договору) с работодателем, не быть в розыске ТЦК.

Работника, который не трудоустроен или не внесен в реестр "Оберіг", забронировать нельзя. Если работник состоит на учете и трудоустроен, но не значится в списках на бронирование, можно заполнить форму о проблеме. Минцифры вместе с Пенсионным фондом будут проверять данные о трудоустройстве и в реестре военнообязанных. О результатах обещают ответить в электронном письме.

У забронированного работника отсрочка должна отобразиться в приложении Резерв+. Отметим, что отдельного оформления отсрочки в ТЦК не требуется.