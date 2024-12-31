Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дии. Отмечается, что в случае достижения лимита забронированных можно аннулировать отсрочку одному из работников и предоставить ее другому.

Читайте также Новый закон, выезд за границу и "бусификация": что изменилось в 2024 и какой будет мобилизация в 2025

Как аннулировать бронирование в Дие

В Дие предоставили инструкцию по аннулированию бронирования работника. Для этого нужно:

Авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица

Выбрать услугу "Аннулирование бронирования работников"

Подать заявление с данными о работниках на разбронирование

Проверить заявление и подписать его электронной подписью

Ожидать результат в течение суток – на электронной почте и в личном кабинете

Стоит отметить, что подать заявление на аннулирование можно только раз в 30 дней. В то же время если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически.

К слову, ранее стало известно, что Минкульт подтвердил статус критически важных для ряда украинских и иностранных СМИ. Отмечается, что в список вошли ВВС, "УНИАН ТВ", "Белсат ТВ", "Укринформ", "Наше радио", НСТУ и Associated Press.