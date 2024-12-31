Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Дії. Зазначається, що в разі досягнення ліміту заброньованих можна анулювати відстрочку одному з працівників і надати її іншому.

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Як анулювати бронювання в Дії

У Дії надали інструкцію з анулювання бронювання працівника. Для цього потрібно:

Авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи

Обрати послугу "Анулювання бронювання працівників"

Подати заяву з даними про працівників на розбронювання

Перевірити заяву та підписати її електронним підписом

Очікувати результат протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті

Варто зазначити, що подати заяву на анулювання можна лише раз на 30 днів. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

До слова, раніше стало відомо, що Мінкульт підтвердив статус критично важливих для низки українських та іноземних ЗМІ. Зазначається, що до списку увійшли ВВС, "УНІАН ТБ", "Белсат ТБ", "Укрінформ", "Наше радіо", НСТУ та Associated Press.