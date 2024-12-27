Повідомляє 24 Канал з посиланням на грудневі накази Мінкультури. Це рішення ухвалене на основі відповідності зазначених медіа критеріям підприємств, важливих в особливий період.

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Які ЗМІ визнані критично важливими

Згідно з наказами, встановлено, що представництво Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), ТОВ "ДІДЖИВАН" (УНІАН ТБ), ТОВ "Офіс польського телеканалу "Белсат ТБ" в Україні", інформаційне агентство "Укрінформ", ТОВ "Наше радіо", ТОВ "ТРК "Медіа маркет" та АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" відповідають критеріям підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, та отримали відповідний статус.

Крім того, такий статус також було надано представництву американського інформаційного агентства Associated Press.

Нагадаємо, що уряд також дозволив бронювати священнослужителів від мобілізації. Також релігійні організації було внесено до переліку критично важливих установ.