Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 26 грудня 2024 року № 1498.

До теми Новий закон, виїзд за кордон і "бусифікація": що змінилось у 2024 і якою буде мобілізація у 2025

Священнослужителі можуть отримати бронювання від мобілізації

Відповідно до постанови, тепер можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".

Уряд визначив, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Зміни, які вніс Кабмін до категорій українців для бронювання від мобілізації: дивіться документ

Окрім того, самі релігійні організації внесли до переліку критично важливих установ.

Також для юридичних осіб – релігійних організацій для бронювання виключено обмеження по зарплаті у 20 тисяч гривень.

До слова, після хакерської атаки на українські держреєстри Кабінет Міністрів ухвалив постанову про автоматичне продовження чинних бронювань від мобілізації. За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, мовиться передусім про ті бронювання, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року.

Відповідно до нової редакції бронювання, щоб забронювати військовозобов'язаного, він має працювати на критично важливому підприємстві, на якому нараховується зарплата за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижче за розмір 20 000 гривень. Також працівник має перебувати на військовому обліку та оновити свої військово-облікові дані.

Варто зазначити, що з 1 грудня бронювання працівників критичних підприємств відбувається виключно через портал Дія. Для цього треба зареєструватися на порталі, вказати дані про працівників, яких треба забронювати, затвердити заяву особистим електронним підписом, а далі система перевіряє, чи відповідає працівник усім необхідним критеріям для бронювання. Дія надсилає керівнику сповіщення про результат розгляду кожного окремого працівника протягом 72 годин.

У разі позитивного рішення, Міноборони автоматично переведе військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік, і він буде вважатися заброньованим. У разі відмови відображатиметься її причина.