Послуги доступні на порталі

Про це повідомила песслужба Дії, підкресливши, що тепер ці важливі послуги знову доступні на порталі, передає 24 Канал.

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"Три корисні сервіси повернулись, щоб знову можна було легко отримати потрібну інформацію без черг та паперів", – зазначено в повідомленні.

Які дані тепер можна отримати в Дії

Тепер користувачі можуть отримати дані про нерухоме майно з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон на відчуження об'єктів.

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Також ФОПи можуть оновлювати онлайн свої дані, зокрема змінювати контактну інформацію, ПІБ та місцезнаходження. Крім того, доступна можливість замовити електронний витяг з Єдиного державного реєстру.