Інвестовані гроші повернулись у бюджет

Понад 9 мільярдів гривень інвестоованих коштів уже повернули у бюджет у вигляді сплачених податків. У реалізації проєкту створено понад 65 тисяч нових робочих місць, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Міністерства економіки України.

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Скільки бізнесів отримали підтримку

22 488 мікрогрантів на 5,3 мільярдів гривень за програмою "Власна справа".

926 грантів на 4,6 мільярлда гривень – на розвиток переробних підприємств.

268 грантів на 1,3 мільярда гривень – на садівництво та теплиці.

1 122 гранти на 525 мільйона гривень – для ветеранів та їхніх родин.

Довідково. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і новачки. Головна умова – наявність бізнес-плану, який подається через портал Дія.

Обсяг допомоги, який можна отримати

За програмою "Власна справа" можна отримати до 75 тисяч гривень, створивши 1 – 2 робочих місця. Молодь до 25 років може претендувати на грант до 150 тисяч гривень без вимоги створення робочих місць.