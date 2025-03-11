Де платять більше

За даними дослідження Work.ua, найбільше середня зарплата зросла в Києві та Львові, інформує 24 Канал.

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Ось, як зросли зарплати у регіонах

Київщина – 26 500 гривень (+500 гривень до січня);

Львівщина – 24 900 гривень (+900 гривень);

Одещина – 22 500 гривень (+500 гривень);

Харківщина – 21 500 гривень (+500 гривень).

У Дніпропетровській області показник залишився незмінним – 22 500 гривень.

Найвигідніші сфери для працевлаштування

Найбільший приріст зарплат спостерігається у таких категоріях:

Телекомунікації та зв’язок – 30 000 гривень(+9% до січня);

Страхування – 27 750 гривень(+7%);

ЗМІ, видавництво, поліграфія – 24 000 гривень(+7%);

IT, комп’ютери, інтернет – 29 250 гривень(+6%);

Будівництво, архітектура – 30 000 гривень(+5%);

Нерухомість – 50 000 гривень(+5%);

Топменеджмент – 50 000 гривень(+5%).

Попит на ринку праці: які вакансії з’являються найчастіше

У лютому роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Найактивніше кількість пропозицій зростала у таких областях:

Житомирська – +7%;

Кіровоградська, Рівненська, Чернівецька, Миколаївська – +6%.

Найбільше вакансій було у Києві та області (34% від загальної кількості). Львівщина та Дніпропетровщина поділили друге місце – по 9% кожна.

Найзатребуваніші професії

Половина всіх вакансій припадала на п’ять категорій:

Робочі спеціальності, виробництво – 16 703 вакансії (+5% до січня);

Сфера обслуговування – 14 535 (+5%);

Продаж, закупівля – 12 450 (+5%);

Роздрібна торгівля – 11 392 (+5%);

Логістика, склад, ЗЕД – 10 314 (+4%).

Серед найпопулярніших професій у пошукачів – продавець-консультант, адміністратор, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, офіс-менеджер, менеджер із роботи з клієнтами, бармен, SMM-спеціаліст, менеджер з персоналу.