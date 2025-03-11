Де платять більше

За даними дослідження Work.ua, найбільше середня зарплата зросла в Києві та Львові, інформує 24 Канал.

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Ось, як зросли зарплати у регіонах

  • Київщина – 26 500 гривень (+500 гривень до січня);
  • Львівщина – 24 900 гривень (+900 гривень);
  • Одещина – 22 500 гривень (+500 гривень);
  • Харківщина – 21 500 гривень (+500 гривень).

У Дніпропетровській області показник залишився незмінним – 22 500 гривень.

Найвигідніші сфери для працевлаштування

Найбільший приріст зарплат спостерігається у таких категоріях:

  • Телекомунікації та зв’язок – 30 000 гривень(+9% до січня);
  • Страхування – 27 750 гривень(+7%);
  • ЗМІ, видавництво, поліграфія – 24 000 гривень(+7%);
  • IT, комп’ютери, інтернет – 29 250 гривень(+6%);
  • Будівництво, архітектура – 30 000 гривень(+5%);
  • Нерухомість – 50 000 гривень(+5%);
  • Топменеджмент – 50 000 гривень(+5%).

Попит на ринку праці: які вакансії з’являються найчастіше

У лютому роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Найактивніше кількість пропозицій зростала у таких областях:

  • Житомирська – +7%;
  • Кіровоградська, Рівненська, Чернівецька, Миколаївська – +6%.

Найбільше вакансій було у Києві та області (34% від загальної кількості). Львівщина та Дніпропетровщина поділили друге місце – по 9% кожна.

Найзатребуваніші професії

Половина всіх вакансій припадала на п’ять категорій:

  • Робочі спеціальності, виробництво – 16 703 вакансії (+5% до січня);
  • Сфера обслуговування – 14 535 (+5%);
  • Продаж, закупівля – 12 450 (+5%);
  • Роздрібна торгівля – 11 392 (+5%);
  • Логістика, склад, ЗЕД – 10 314 (+4%).

Серед найпопулярніших професій у пошукачів – продавець-консультант, адміністратор, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, офіс-менеджер, менеджер із роботи з клієнтами, бармен, SMM-спеціаліст, менеджер з персоналу.