Где платят больше
По данным исследования Work.ua, больше всего средняя зарплата выросла в Киеве и Львове, информирует 24 Канал.
Смотрите также Рынок труда в Украине восстановился на 93%: новые вакансии, зарплаты и конкуренция
Вот, как выросли зарплаты в регионах
- Киевская область – 26 500 гривен (+500 гривен к январю);
- Львовская область – 24 900 гривен (+900 гривен);
- Одесская область – 22 500 гривен (+500 гривен);
- Харьковщина – 21 500 гривен (+500 гривен).
В Днепропетровской области показатель остался неизменным – 22 500 гривен.
Самые выгодные сферы для трудоустройства
Наибольший прирост зарплат наблюдается в таких категориях:
- Телекоммуникации и связь – 30 000 гривен(+9% к январю);
- Страхование – 27 750 гривен(+7%);
- СМИ, издательство, полиграфия – 24 000 гривен(+7%);
- IT, компьютеры, интернет – 29 250 гривен(+6%) 29 250 гривен(+6%);
- Строительство, архитектура – 30 000 гривен(+5%);
- Недвижимость – 50 000 гривен(+5%);
- Топ-менеджмент – 50 000 гривен(+5%).
Спрос на рынке труда: какие вакансии появляются чаще всего
В феврале работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе. Активно количество предложений росло в таких областях:
- Житомирская – +7%;
- Кировоградская, Ровенская, Черновицкая, Николаевская – +6%.
Больше всего вакансий было в Киеве и области (34% от общего количества). Львовщина и Днепропетровщина поделили второе место – по 9% каждая.
Самые востребованные профессии
Половина всех вакансий приходилась на пять категорий:
- Рабочие специальности, производство – 16 703 вакансии (+5% к январю);
- Сфера обслуживания – 14 535 (+5%);
- Продажи, закупки – 12 450 (+5%);
- Розничная торговля – 11 392 (+5%);
- Логистика, склад, ВЭД – 10 314 (+4%).
Среди самых популярных профессий у соискателей – продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, водитель, бухгалтер, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, бармен, SMM-специалист, менеджер по персоналу.