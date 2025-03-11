Количество вакансий растет

По данным Work.ua, общий уровень восстановления достиг 93% от довоенного периода. В феврале работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе, информирует 24 Канал.

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Активно рынок развивается в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.

Больше всего вакансий приходится на такие сферы:

Рабочие специальности, производство – 16 703 вакансии (+5%)

Сфера обслуживания – 14 535 (+5%)

Продажа, закупка – 12 450 (+5%)

Розничная торговля – 11 392 (+5%)

Логистика, склад, ВЭД – 10 314 (+4%)

Обратите внимание. Спрос на специалистов в некоторых сферах вырос особенно резко. Больше всего вакансий прибавилось для ветеринарных врачей (+36%), инженеров дронов (+30%), помощников стоматологов (+20%), разведчиков (+19%) и контент-специалистов (+17%).

Работодатели активнее нанимают ветеранов

Тенденция поддержки военных на рынке труда усиливается. В феврале количество вакансий с пометкой "Преимущество ветеранам" выросло на 18%, достигнув 4 413 предложений.

Зарплаты растут третий месяц подряд

Средняя зарплата в феврале поднялась до 23 500 гривен (+500 гривен к январю). Наибольший прирост наблюдается в таких сферах:

Телекоммуникации и связь – 30 000 гривен (+9%)

Страхование – 27 750 гривен (+7%)

СМИ, издательство, полиграфия – 24 000 гривен (+7%)

IT, компьютеры, интернет – 29 250 гривен (+6%)

Строительство, архитектура – 30 000 гривен (+5%)

Недвижимость – 50 000 гривен (+5%)

Топ-менеджмент – 50 000 гривен (+5%)

Растет количество вакансий в армии

Рынок военных вакансий тоже демонстрирует динамику. В феврале Силы обороны разместили 8 652 вакансии (+6% к январю). Интересно, что 43% откликов на такие вакансии прислали женщины, 57% – мужчины.

Важно. Рынок труда продолжает адаптироваться к условиям военного времени, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту зарплат и количества вакансий.