Где самые высокие зарплаты

При этом больше всего зарабатывают IT-специалисты и работники телекоммуникационной сферы – их доходы в среднем достигают 52,5 тысяч гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует 24 Канал.

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Также в топе по уровню зарплат:

специалисты авиационной отрасли – 43,9 тысяч гривен;

работники финансового и страхового сектора – 41,4 тысячи гривен.

Интересно. В долларовом эквиваленте средняя зарплата в Украине превысила довоенный уровень. Если в 2021 году она составляла 513,5 доллара, то в конце 2024 года выросла до 534 долларов.

Где самые низкие зарплаты

Однако не все профессии демонстрируют положительную динамику. Самые низкие доходы получают работники культурной сферы – средняя зарплата в библиотеках, театрах и музеях едва превышает 13 тысяч гривен в месяц.

Также невысокие зарплаты наблюдаются в таких сферах:

образование – 14,6 тысяч гривен;

здравоохранение и социальная помощь – 16,9 тысячи гривен;

гостинично-ресторанный бизнес – 15,9 тысячи гривен;

почтовая сфера – 16,1 тысячи гривен.

Заметьте. Строители в среднем получают 16,9 тысячи гривен, а работники аграрного сектора – 17,6 тысячи гривен, несмотря на важность этой отрасли для экономики страны.