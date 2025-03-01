Индекс настроений бизнеса

Украинские предприниматели испытывают сложности, но продолжают развиваться– именно такие выводы можно сделать из исследование Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) относительно настроений малого бизнеса за 2024 год, информирует 24 Канал.

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Индекс, оценивающий состояние и перспективы предпринимателей, снизился с 2, 5 к 2, 3 балла из 5 возможных, что указывает на ослабление оптимизма среди представителей МПБ,

– говорится в сообщении.

Сколько предпринимателей планируют расширение

Несмотря на это, 67% предпринимателей планируют расширять свой бизнес в 2025 году. В частности, 25% компаний готовятся к запуску новых проектов, 13% рассматривают выход на новые рынки внутри страны, а 14% хотят масштабироваться на международном уровне.

Доля предпринимателей, которые уже экспортируют товары или услуги, выросла с 14% в 2023 году до 17% в 2024 году.

Оптимизм слабеет: что говорят цифры

Аналитики ЕБА отмечают, что оценка экономической ситуации предпринимателями ухудшилась. Если в 2023 году 37% бизнесов ожидали положительных изменений, то теперь таковых только 22%. 47% прогнозируют ухудшение (в 2023 году таких было 35%).

Общее состояние бизнеса также воспринимается менее положительно:

21% считают, что их бизнес в хорошем состоянии (было 19%)

27, 5% оценивают ситуацию как удовлетворительную

51, 5% заявили, что дела обстоят хуже, чем раньше (в 2023 году этот показатель был 39%)

Индекс настроений бизнеса / Инфографика ЕБА

Однако, хотя текущий уровень оптимизма среди предпринимателей упал ниже прошлогоднего, он все же выше, чем во время пандемии 2020 года, когда индекс составлял 2, 2 балла.

Финансирование бизнеса: предприниматели возлагаются на собственные средства

Война и экономическая нестабильность оказали существенное влияние на доступность финансирования для малого бизнеса. 62% предпринимателей планируют привлекать средства, хотя в 2023 году этот показатель был выше– 80%.

Основные источники финансирования:

47% используют собственные сбережения

21% получают гранты

16% обращаются за банковскими кредитами

10% привлекают инвестиции

Заметьте. Положительным сигналом является снижение количества предпринимателей, которые считают банковские кредиты недоступными– этот показатель снизился с 42% до 34%. Также 22% бизнесов отмечают, что возможности для кредитования стали шире.

Цифровые продажи и главные вызовы для бизнеса

Малый бизнес активно расширяет онлайн присутствие. 67% предпринимателей продают товары и услуги через цифровые каналы– в частности, через соцсети и собственные сайты. Доля бизнесов, работающих исключительно в онлайне, возросло с 15% до 24%.

Планируют ли предприниматели масштабироваться / Инфографика ЕБА

В то же время предприниматели сталкиваются с серьезными вызовами, среди которых основными являются: война и атаки на энергосистему; низкая покупательная способность; рост цен и экономическая нестабильность; фискальное давление.

Несмотря на все трудности, бизнес адаптируется к новым реалиям, ищет возможности для роста и расширения, а также постепенно наращивает экспорт.