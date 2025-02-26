Развивал бизнес 7 лет

Об этом Матвийчук сообщил на своей странице в фейсбук , информирует 24 Канал . При этом некоторые магазины сети останутся под его управлением.

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После семи лет упорного труда я принял решение завершить свое участие и выйти из торговой марки "Галя Балувана готовим по-домашнему", которую я с любовью и преданностью развивал с 2018 года,

– написал Матвийчук.

Новый этап в карьере предпринимателя

По его словам, отныне он полностью сосредоточу свое внимание и усилия на развитии собственных торговых марок: MultiCook, GABAR и MultiBar.

Он отметил, что в его управлении остаются 13 магазинов, принадлежащих ему лично.

"Мои собственные 13 магазинов остаются под моим управлением, и я продолжу работать над их развитием, предлагая только лучшие продукты и услуги", – добавил предприниматель.

Справка о сети: "Галя Балувана" основана в 2018 году в городе Луцк. Модель бизнеса – франчайзинг., с 2022 года совладельцы прекратили продажу новых франшиз и сосредоточились на международном развитии.