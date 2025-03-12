Инвестированные деньги вернулись в бюджет

Более 9 миллиардов гривен инвестированных средств уже вернули в бюджет в виде уплаченных налогов. В реализации проекта создано более 65 тысяч новых рабочих мест, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства экономики Украины.

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Сколько бизнесов получили поддержку

22 488 микрогрантов на 5,3 миллиардов гривен по программе "Собственное дело".

926 грантов на 4,6 миллиардов гривен – на развитие перерабатывающих предприятий.

268 грантов на 1,3 миллиарда гривен – на садоводство и теплицы.

1 122 гранты на 525 миллиона гривен – для ветеранов и их семей.

Справочно. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и новички. Главное условие – наличие бизнес-плана, который подается через портал Дія.

Объем помощи, который можно получить

По программе "Власна справа" можно получить до 75 тысяч гривен, создав 1 – 2 рабочих места. Молодежь до 25 лет может претендовать на грант до 150 тысяч гривен без требования создания рабочих мест.