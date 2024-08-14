Новые цифровые документы для ПФУ
Отныне, благодаря возможности наличия свидетельства о рождении и налогового номера в Дії, для получения услуг в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины не нужно приносить с собой эти документы.
Читайте также: Как увеличить назначенную пенсию в Украине
Ранее внедренный механизм использования документов с ресурса Минцифры теперь дополнен электронными копиями, которые являются аналогами бумажных документов, такими как свидетельство о рождении и регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП).
Шеринг цифровых документов может быть полезен в следующих ситуациях:
- Назначение или перерасчет пенсий, субсидий, льгот и страховых выплат.
- Получение социальных услуг.
- Решение вопросов, касающихся выплаты назначенных средств, включая изменение способа выплаты, банковских реквизитов, перевода пенсионных выплат на новое место жительства или возобновления пенсии.
- Исправление или уточнение персональных данных в реестре застрахованных лиц.
- Оформление и получение пенсионного удостоверения.
- Получение справок (ОК-5, ОК-7), выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности и других документов.
- Оформление пособия на погребение.