Новые цифровые документы для ПФУ

Отныне, благодаря возможности наличия свидетельства о рождении и налогового номера в Дії, для получения услуг в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины не нужно приносить с собой эти документы.

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Ранее внедренный механизм использования документов с ресурса Минцифры теперь дополнен электронными копиями, которые являются аналогами бумажных документов, такими как свидетельство о рождении и регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП).

Шеринг цифровых документов может быть полезен в следующих ситуациях:

  • Назначение или перерасчет пенсий, субсидий, льгот и страховых выплат.
  • Получение социальных услуг.
  • Решение вопросов, касающихся выплаты назначенных средств, включая изменение способа выплаты, банковских реквизитов, перевода пенсионных выплат на новое место жительства или возобновления пенсии.
  • Исправление или уточнение персональных данных в реестре застрахованных лиц.
  • Оформление и получение пенсионного удостоверения.
  • Получение справок (ОК-5, ОК-7), выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности и других документов.
  • Оформление пособия на погребение.

Как воспользоваться шерингом

Чтобы воспользоваться функцией шеринга документов, откройте цифровые документы в приложении Дія, выберите нужный документ и нажмите на штрихкод. Продиктуйте работнику сервисного центра 13-значный код и подтвердите запрос на передачу данных в Пенсионный фонд Украины через Дію.