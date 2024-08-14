Как увеличить назначенную пенсию

Если человек не обратился вовремя за назначением пенсии, то в будущем он может получать увеличенную выплату. Поэтому одна из главных задач для будущего пенсионера – выяснить, сколько подтвержденного стажа он имеет, и стараться вовремя накопить необходимый стаж.

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То есть, если человек не обратился за пенсионными выплатами и продолжает работать, его пенсия будет увеличиваться на 0,5% за каждый месяц. Если же лицо работало более пяти лет после достижения пенсионного возраста, то размер пенсии будет расти на 0,75% за каждый месяц.

Для того, чтобы назначить пенсию прежде всего по возрасту, необходимо иметь определенный стаж:

в 2024 году – 31 год,

в 2025 году – 32 года,

в 2026 году – 33 года,

в 2027 году – 34 года,

в 2028 году – 35 лет.

Напомним! Пенсионные выплаты можно оформить независимо от даты регистрации на территории Украины. Сделать это можно лично в любом отделении Пенсионного фонда, онлайн через портал электронных услуг ПФУ в своем личном кабинете или через приложение "Дія".