Документы для назначения пенсии в Украине

Для оформления пенсии в Украине необходимо предоставить документы, подтверждающие право на пенсионное обеспечение. В частности, паспорт служит подтверждением гражданства и возраста, а идентификационный номер позволяет проверить страховой стаж с 2004 года.

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Более того, женщинам часто приходится подавать документы для подтверждения смены фамилии. Эксперты также сообщают, что сейчас активно оцифровываются трудовые книжки и другие бумажные документы о стаже.

Отдельно следует отметить, что сейчас идет массовая оцифровка трудовых книжек и других бумажных документов о стаже. Полностью переход на электронные трудовые книжки должен завершиться в 2026 году. Можно это сделать и самостоятельно через тот же личный кабинет на веб-портале ПФУ. Тогда там будут автоматически отображаться данные не только о стаже с 2004 года, а и за предыдущие периоды,

– добавил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

Заметьте! Бумажными документами, в частности трудовой книжкой, подтверждается стаж до 2004 года.