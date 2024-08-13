Как засчитывается стаж за работу на Севере

Если человек работал на Севере по контракту, ему предоставлялись определенные льготы, включая исчисление стажа.

Читайте также Произошли изменения: какая сейчас минимальная пенсия в Украине

Если в трудовой книжке нет информации о заключенном трудовом договоре или соответствующего штампа, это может стать причиной отказа в зачислении северного стажа.

Для подтверждения льготного стажа на Крайнем Севере лучшими документами являются трудовые соглашения, если они сохранились. А кроме того, документы о бронировании жилья в тех районах, что предоставлялись работникам, приехавшим по контракту.

Важно! Соглашение должно содержать все льготы, включая льготный стаж. Если в архивной справке нет информации о заключении срочного трудового договора, Пенсионный фонд не имеет оснований засчитывать этот период в льготном порядке.