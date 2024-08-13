Как засчитывается стаж за работу на Севере
Если человек работал на Севере по контракту, ему предоставлялись определенные льготы, включая исчисление стажа.
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Если в трудовой книжке нет информации о заключенном трудовом договоре или соответствующего штампа, это может стать причиной отказа в зачислении северного стажа.
Для подтверждения льготного стажа на Крайнем Севере лучшими документами являются трудовые соглашения, если они сохранились. А кроме того, документы о бронировании жилья в тех районах, что предоставлялись работникам, приехавшим по контракту.