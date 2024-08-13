Як зараховується стаж за роботу на Півночі

Якщо людина працювала на Півночі за контрактом, їй надавалися певні пільги, включаючи обчислення стажу.

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Якщо в трудовій книжці немає інформації про укладений трудовий договір або відповідного штампа, це може стати причиною відмови в зарахуванні північного стажу.

Для підтвердження пільгового стажу на Крайній Півночі кращими документами є трудові угоди, якщо вони збереглися. А крім того, документи про бронювання житла в тих районах, що надавалися працівникам, які приїхали за контрактом.

Важливо! Угода має містити всі пільги, включаючи пільговий стаж. Якщо в архівній довідці немає інформації про укладення строкового трудового договору, Пенсійний фонд не має підстав зараховувати цей період у пільговому порядку.