Як зараховується стаж за роботу на Півночі
Якщо людина працювала на Півночі за контрактом, їй надавалися певні пільги, включаючи обчислення стажу.
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Якщо в трудовій книжці немає інформації про укладений трудовий договір або відповідного штампа, це може стати причиною відмови в зарахуванні північного стажу.
Для підтвердження пільгового стажу на Крайній Півночі кращими документами є трудові угоди, якщо вони збереглися. А крім того, документи про бронювання житла в тих районах, що надавалися працівникам, які приїхали за контрактом.