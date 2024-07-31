Які зараз мінімальні виплати пенсіонерів
Мінімальна пенсійна виплата українців пов'язана з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня теперішнього року цей показник складає 2 361 гривню.
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Уряд визначив нові мінімуми для пенсіонерів, які набрали чинності 1 березня 2024 року. Відповідно до цього рішення, мінімальні пенсійні виплати виглядають зараз так:
- пенсіонери, які у 65 років не встигли набути мінімально необхідну кількість стажу отримують мінімум 2 725 гривень;
- пенсіонери до 70 років, які набули повний стаж мають щонайменше 2 980 гривень;
- пенсіонери від 70 до 80 років, які набули повний стаж – 3 240 гривень;
- пенсіонери від 80 років, які набули стаж 20/25 років (для жінок та чоловіків, відповідно) – 3 370 гривень.