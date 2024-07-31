Які зараз мінімальні виплати пенсіонерів

Мінімальна пенсійна виплата українців пов'язана з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня теперішнього року цей показник складає 2 361 гривню.

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Уряд визначив нові мінімуми для пенсіонерів, які набрали чинності 1 березня 2024 року. Відповідно до цього рішення, мінімальні пенсійні виплати виглядають зараз так: