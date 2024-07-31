Какие сейчас минимальные выплаты пенсионеров
Минимальная пенсионная выплата украинцев связана с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января нынешнего года этот показатель составляет 2 361 гривну.
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Правительство определило новые минимумы для пенсионеров, которые вступили в силу 1 марта 2024 года. Согласно этому решению, минимальные пенсионные выплаты выглядят сейчас так:
- пенсионеры, которые в 65 лет не успели приобрести минимально необходимое количество стажа получают минимум 2 725 гривен;
- пенсионеры до 70 лет, которые приобрели полный стаж имеют минимум 2 980 гривен;
- пенсионеры от 70 до 80 лет, которые приобрели полный стаж – 3 240 гривен;
- пенсионеры от 80 лет, которые приобрели стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно) – 3 370 гривен.