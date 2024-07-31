Каких пенсионеров не могут мобилизовать

Согласно законодательству, пенсионный возраст для мужчин наступает с 60 лет, при условии наличия 31 года страхового стажа. Это также предельный возраст пребывания в армии.

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Есть лица, которые вышли на пенсию раньше предельного возраста. Если они подлежат мобилизации по возрасту и состоянию здоровья, их пенсионный статус на это не влияет.

Все остальные лица пенсионного возраста в Украине мобилизации не подлежат. Речь идет о:

пенсионерах, старше 60 лет;

пенсионерах с инвалидностью;

пенсионеров, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

пенсионеров, которые вышли на пенсию раньше пенсионного возраста, но имеют заболевания, позволяющие избежать мобилизации.

К слову! На учете находятся военные пенсионеры. Военные, которые начинают карьеру с курсантской скамьи, обычно выходят на пенсию в 43 года. Они могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на конкретную должность, в соответствии с воинским званием.