Яких пенсіонерів не можуть мобілізувати

Згідно із законодавством, пенсійний вік для чоловіків настає з 60 років, за умови наявності 31 року страхового стажу. Це також граничний вік перебування в армії.

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Є особи, які вийшли на пенсію раніше граничного віку. Якщо вони підлягають мобілізації за віком і станом здоров'я, їхній пенсійний статус на це не впливає.

Всі інші особи пенсійного віку в Україні мобілізації не підлягають. Йдеться про:

пенсіонерів, старших за 60 років;

пенсіонерів з інвалідністю;

пенсіонерів, які доглядають особу з інвалідністю;

пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.

До слова! На обліку перебувають військові пенсіонери. Військові, які розпочинають кар'єру з курсантської лави, зазвичай виходять на пенсію у 43 роки. Вони можуть бути призвані за службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на конкретну посаду, відповідно до військового звання.