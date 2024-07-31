Яких пенсіонерів не можуть мобілізувати
Згідно із законодавством, пенсійний вік для чоловіків настає з 60 років, за умови наявності 31 року страхового стажу. Це також граничний вік перебування в армії.
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Є особи, які вийшли на пенсію раніше граничного віку. Якщо вони підлягають мобілізації за віком і станом здоров'я, їхній пенсійний статус на це не впливає.
Всі інші особи пенсійного віку в Україні мобілізації не підлягають. Йдеться про:
- пенсіонерів, старших за 60 років;
- пенсіонерів з інвалідністю;
- пенсіонерів, які доглядають особу з інвалідністю;
- пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.