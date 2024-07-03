Шахрайські схеми з картками: що треба знати

Як повідомляється, часто шахраї намагаються отримати банківську інформацію від довірливих пенсіонерів, вигадуючи різні приводи: як от зміни або уточнення щодо банківської картки, можливе блокування рахунку.

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У деяких випадках шахраї можуть дзвонити, запитувати особисті дані та уточнювати інформацію про вашу карту. Важливо не відповідати на такі запитання і самостійно зателефонувати до банку, аби перевірити, чи справді їхні співробітники здійснювали ці дзвінки.

Що робити, якщо шахраї дізнались інформацію

У випадку, якщо шахраям вдалось отримати конфіденційну інформацію, потрібно:

  • зателефонувати до банку та заблокувати картку;
  • звернутися до відділення банку для отримання виписку з карткового рахунку;
  • звернутися до поліції із заявою щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.