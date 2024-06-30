Хто не отримає пенсію у липні

У липні пенсію не отримають пенсіонери зі статусом ВПО, які ще не встигли пройти ідентифікацію. Йдеться про осіб, що стали переселенцями до 24 лютого 2022 року.

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Однак, повернути собі пенсійні виплати такі пенсіонери усе ж зможуть. У ПФУ зазначають, що ідентифікацію ці особи можуть пройти і зараз.

Зверніть увагу! Особа не тільки повертає собі пенсію, а й отримує виплати за той період, поки не була пройдена ідентифікація. Тобто за ті місяці, поки гроші утримувались на рахунках ПФУ.

Як пройти ідентифікацію

Щоб пройти ідентифікацію, пенсіонер може обрати будь-який зручний спосіб. Зараз українці це можуть зробити так:

у відділені Пенсійного фонду;

у відділенні Ощадбанку;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

через відеоконференцію (за попередньою домовленістю);

у дипломатичній установі України за кордоном (ідентифікацію проводить уповноважена особа).

Повернення пенсії відбувається автоматично. Звертатись у Пенсійний фонд, аби повідомити цю інформацію, непотрібно.

Зауважте! Процедура ідентифікації необхідна для того, аби ПФУ був впевнений, що кошти отримує особа, якій вони призначені.