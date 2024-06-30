Хто не отримає пенсію у липні
У липні пенсію не отримають пенсіонери зі статусом ВПО, які ще не встигли пройти ідентифікацію. Йдеться про осіб, що стали переселенцями до 24 лютого 2022 року.
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Однак, повернути собі пенсійні виплати такі пенсіонери усе ж зможуть. У ПФУ зазначають, що ідентифікацію ці особи можуть пройти і зараз.
Як пройти ідентифікацію
Щоб пройти ідентифікацію, пенсіонер може обрати будь-який зручний спосіб. Зараз українці це можуть зробити так:
- у відділені Пенсійного фонду;
- у відділенні Ощадбанку;
- через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- через відеоконференцію (за попередньою домовленістю);
- у дипломатичній установі України за кордоном (ідентифікацію проводить уповноважена особа).
Повернення пенсії відбувається автоматично. Звертатись у Пенсійний фонд, аби повідомити цю інформацію, непотрібно.