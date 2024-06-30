Кто не получит пенсию в июле
В июле пенсию не получат пенсионеры со статусом ВПЛ, которые еще не успели пройти идентификацию. Речь идет о лицах, ставших переселенцами до 24 февраля 2022 года.
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Однако, вернуть себе пенсионные выплаты такие пенсионеры все же смогут. В ПФУ отмечают, что идентификацию эти лица могут пройти и сейчас.
Как пройти идентификацию
Чтобы пройти идентификацию, пенсионер может выбрать любой удобный способ. Сейчас украинцы это могут сделать так:
- в отделении Пенсионного фонда;
- в отделении Ощадбанка;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- через видеоконференцию (по предварительной договоренности);
- в дипломатическом учреждении Украины за рубежом (идентификацию проводит уполномоченное лицо).
Возврат пенсии происходит автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд, чтобы сообщить эту информацию, не нужно.