Кто не получит пенсию в июле

В июле пенсию не получат пенсионеры со статусом ВПЛ, которые еще не успели пройти идентификацию. Речь идет о лицах, ставших переселенцами до 24 февраля 2022 года.

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Однако, вернуть себе пенсионные выплаты такие пенсионеры все же смогут. В ПФУ отмечают, что идентификацию эти лица могут пройти и сейчас.

Как пройти идентификацию

Чтобы пройти идентификацию, пенсионер может выбрать любой удобный способ. Сейчас украинцы это могут сделать так:

  • в отделении Пенсионного фонда;
  • в отделении Ощадбанка;
  • через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • через видеоконференцию (по предварительной договоренности);
  • в дипломатическом учреждении Украины за рубежом (идентификацию проводит уполномоченное лицо).

Возврат пенсии происходит автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд, чтобы сообщить эту информацию, не нужно.