Кто не получит пенсию в июле

В июле пенсию не получат пенсионеры со статусом ВПЛ, которые еще не успели пройти идентификацию. Речь идет о лицах, ставших переселенцами до 24 февраля 2022 года.

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Однако, вернуть себе пенсионные выплаты такие пенсионеры все же смогут. В ПФУ отмечают, что идентификацию эти лица могут пройти и сейчас.

Обратите внимание! Лицо не только возвращает себе пенсию, но и получает выплаты за тот период, пока не была пройдена идентификация. То есть за те месяцы, пока деньги удерживались на счетах ПФУ.

Как пройти идентификацию

Чтобы пройти идентификацию, пенсионер может выбрать любой удобный способ. Сейчас украинцы это могут сделать так:

в отделении Пенсионного фонда;

в отделении Ощадбанка;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

через видеоконференцию (по предварительной договоренности);

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом (идентификацию проводит уполномоченное лицо).

Возврат пенсии происходит автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд, чтобы сообщить эту информацию, не нужно.

Обратите внимание! Процедура идентификации необходима для того, чтобы ПФУ был уверен, что средства получает лицо, которому они предназначены.