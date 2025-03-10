Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова. За первые 8 часов после запуска новой функции в приложении "Дія" украинцы сгенерировали более 90 тысяч разрешений на оружие.

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Как добавить разрешение в "Дію"

На YouTube-канале "Дії" объяснили, что для того, чтобы подтянуть документ из Единого реестра оружия, нужно:

Обновить приложение до последней версии.

Открыть раздел "Документы" и нажать на "+".

Выбрать "Разрешения на оружие" из списка доступных документов.

Указать те разрешения, которые есть в наличии или которые нужно видеть в списке.

Также в "Дії" будут отображаться аннулированные и недействительные разрешения, если такие данные есть в реестре. Пользователи могут удалять ненужные разрешения в любой момент, а также изменять порядок отображения документов.

Как получить разрешение на оружие

Если гражданин уже приобрел оружие, но еще не оформил разрешение, у него есть 10 дней на это. Для получения разрешения необходимо обратиться в отделение полиции.

Как заказать выписку в "Дії"

Пользователи могут получить выписку двумя способами:

Нажать на три точки возле разрешения в "Дії", выбрать "Заказать выписку" и выбрать нужный документ.

Перейти в раздел "Сервисы", а затем в "Справки и выписки".

После заказа поступит сообщение с результатом запроса. Загрузить выписку можно в течение 24 часов.

Запуск этой функции значительно упрощает доступ к разрешительным документам и повышает удобство пользования цифровыми сервисами в Украине.

