Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. За перші 8 годин після запуску нової функції в застосунку "Дія" українці згенерували понад 90 тисяч дозволів на зброю.

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Як додати дозвіл у "Дію"

На YouTube-каналі "Дії" пояснили, що для того, щоб підтягнути документ з Єдиного реєстру зброї, потрібно:

Оновити застосунок до останньої версії.

Відкрити розділ "Документи" та натиснути на "+".

Обрати "Дозволи на зброю" зі списку доступних документів.

Вказати ті дозволи, які є в наявності або які потрібно бачити у списку.

Також у "Дії" будуть відображатися анульовані та недійсні дозволи, якщо такі дані є в реєстрі. Користувачі можуть видаляти непотрібні дозволи у будь-який момент, а також змінювати порядок відображення документів.

Як отримати дозвіл на зброю

Якщо громадянин уже придбав зброю, але ще не оформив дозвіл, у нього є 10 днів на це. Для отримання дозволу необхідно звернутися до відділку поліції.

Як замовити витяг у "Дії"

Користувачі можуть отримати витяг двома способами:

Натиснути на три крапки біля дозволу в "Дії", обрати "Замовити витяг" та вибрати потрібний документ.

Перейти в розділ "Сервіси", а потім в "Довідки та витяги".

Після замовлення надійде повідомлення з результатом запиту. Завантажити витяг можна протягом 24 годин.

Запуск цієї функції значно спрощує доступ до дозвільних документів та підвищує зручність користування цифровими сервісами в Україні.

