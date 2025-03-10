Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що спершу дозвіл у Дії працюватиме у форматі бета-тестування, передає 24 Канал.

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Тепер можна отримати дозвіл на зброю онлайн

Міністр пригадав, що у 2022 році під час опитування українці висловили цікавість до володіння зброєю. Тоді у 2023 році МВС створили електронний реєстр зброї. Саме на його основі запустили дозвіл у Дії.

До цифровізації дозвіл був паперовою книжечкою, у яку ручкою вносили записи. А зараз ви можете миттєво згенерувати дозвіл у Дії і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа,

– розповів чиновник.

Якщо термін дії документу закінчуватиметься — людина отримає push-сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

Федоров уточнив, що документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.