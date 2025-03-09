Допомога на поховання в Україні

Така допомога надається людям, які самостійно здійснили поховання особи, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

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У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті,

– йдеться на порталі.

Водночас у разі смерті родича, який отримував пенсію, відповідно до зазначеного Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується допомога в розмірі тримісячної пенсії. Проте не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зверніть увагу! Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Як отримати дві пенсії на поховання

Для отримання допомоги людина має звернутися до Пенсійного фонду з такими документами:

Заява про виплату допомоги на поховання Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу Свідоцтво про смерть. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Важливо! У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.