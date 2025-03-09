Помощь на погребение в Украине

Такая помощь предоставляется людям, которые самостоятельно осуществили погребение лица, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В случае смерти пенсионера лицам, которые осуществили его погребение, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти,

– говорится на портале.

В то же время в случае смерти родственника, который получал пенсию, в соответствии с указанным Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" членам его семьи или лицу, которое осуществило его погребение, выплачивается помощь в размере трехмесячной пенсии. Однако не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Обратите внимание! Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.

Как получить две пенсии на погребение

Для получения помощи человек должен обратиться в Пенсионный фонд с такими документами:

Заявление о выплате пособия на погребение Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность Свидетельство о смерти. Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера.

Важно! В случае регистрации смерти за пределами Украины подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.